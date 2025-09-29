Taiwán denuncia incursión de 2 buques de investigación chinos en aguas al norte de la isla

Los barcos, el 'Xiang Yang Hong 18' y el 'Dong Fang Hong 3', fueron detectados por las autoridades isleñas a las 09:58 y 12:35 horas (01:58 y 04:35 GMT) del domingo, respectivamente, informó la CGA en un comunicado.

En respuesta, la autoridad marítima desplegó a cuatro buques que, en dos formaciones de 2 contra 1, "escoltaron y monitorearon a los barcos chinos en todo momento".

"Mediante acercamientos firmes y acciones de disuasión, lograron forzar a ambas embarcaciones a cambiar de rumbo y retirarse fuera de nuestras aguas", señaló la CGA, agregando que los barcos chinos se retiraron pasadas las 15:45 horas (07:45) de ese mismo día.

El organismo taiwanés también instó a China a "detener este tipo de acciones que socavan la paz y la estabilidad regionales, para evitar generar resentimiento entre las poblaciones a ambos lados del Estrecho".

"La Guardia Costera continuará manteniendo una postura firme en la aplicación de la ley, vigilando de cerca las actividades de los barcos oficiales chinos, desplegando anticipadamente buques de patrulla y actuando de inmediato para monitorear y expulsar cualquier incursión", sentenció el comunicado.

Las autoridades insulares sostienen que este tipo de actividades forman parte de las tácticas en "zona gris" emprendidas por Pekín con el objetivo de presionar al Gobierno taiwanés, actualmente liderado por William Lai, considerado como un "independentista" y un "alborotador" por China.

En este contexto, el Ejecutivo isleño propuso hace unas semanas una partida presupuestaria adicional de 29.560 millones de dólares taiwaneses (unos 967 millones de dólares o 824 millones de euros) para ayudar a financiar la construcción de 40 nuevas embarcaciones de la Guardia Costera y mejorar la vigilancia marítima.