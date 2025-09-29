Trump apuesta a que en "algún momento" Irán se unirá a los Acuerdos de Abraham

Washington, 29 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que espera "poder llevarse bien" con Irán y advirtió que cree que "en algún momento" Teherán se unirá como nuevo firmante de los Acuerdos de Abraham, orientados a la normalización de vínculos entre Israel y las naciones musulmanes.