Un juez de EE.UU. bloquea el despido de más de quinientos empleado de la Voz de América

Washington, 29 sep (EFE).- Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este lunes el plan de la Administración Trump de despedir a más de quinientos empleados de la Voz de América (VOA), previsto para entrar en vigor esta semana, en respuesta a una demanda presentada por los trabajadores que alegan que los despidos violan órdenes judiciales previas.