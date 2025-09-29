Una reunión del Partido Comunista Chino tratará nuevo plan quinquenal a finales de octubre

La decisión fue tomada durante una reunión del Politburó este lunes, recogió la agencia local Xinhua, que agregó que el secretario general del PCCh y presidente del país, Xi Jinping, presidió el encuentro, en la que el órgano dirigente escuchó un informe sobre las opiniones recabadas "dentro y fuera del partido" en torno a las propuestas del Comité Central para ese plan.

Xinhua señaló que, de cara al periodo 2026-2030, se subrayó la necesidad de mantener el liderazgo integral del partido y de adoptar un enfoque "centrado en la población", con el objetivo de que los beneficios de la modernización "se repartan de forma más justa".

Asimismo, se insistió en la prioridad del "desarrollo de alta calidad" y en promover "nuevas fuerzas productivas de calidad adaptadas a las condiciones locales".

La reunión defendió mejorar la interacción entre un "mercado eficiente" y un gobierno con buen funcionamiento, "dando pleno papel" al mercado en la asignación de recursos y garantizando, a la vez, que la administración desempeñe "mejor" sus funciones.

Los planes quinquenales, que marcan la dirección general de la segunda economía del mundo, suelen presentarse al inicio del periodo anual de sesiones de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), que se celebra cada marzo.

La sesión plenaria del Comité Central, compuesto por 205 miembros, se celebrará así poco antes del previsto viaje de Xi a Corea del Sur, donde se espera que participe en la cumbre de la APEC, en la que podría coincidir con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un contexto de graves tensiones comerciales entre ambas potencias.