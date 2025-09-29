Veterano del Ejército de EEUU acusado por tiroteo que dejó 3 muertos en Carolina del Norte

Washington, 29 sep (EFE).- Un veterano retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos fue acusado este lunes como el presunto responsable de abrir fuego el 27 de septiembre desde una lancha frente al restaurante American Fish Company en Southport, Carolina del Norte, dejando un saldo de tres muertos y cinco heridos.