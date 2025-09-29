Y llega la reina Taylor Swift, con disco y película, la cita imprescindible de la semana

El 13 de agosto, la reina actual del pop, Taylor Swift, sorprendió a sus 'fans' anunciando un nuevo disco para el 3 de octubre, 'The Life of a Showgirl', inspirado en su exitosa gira mundial 'The Eras Tour' y con una colaboración junto a otra de las ídolos musicales del momento, Sabrina Carpenter.

Serán doce temas que tratan "sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante", explicó entonces la cantante, que poco después anunció además el estreno de un proyecto audiovisual, 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl'.

Una "fiesta especial" de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento del álbum, que se proyectará en más de 8.000 cines de más de 50 países entre los días 3 y 5 de octubre. La expectativa es enorme, como todo lo que rodea a la cantante estadounidense.

La Paris Fashion Week llega esta semana -del 19 de septiembre al 7 de octubre- con las propuestas de moda femenina de prét-à-porter para la primavera/verano de 2026. Casas como Balenciaga, Saint Laurent, Louis Vuitton, Lanvin, Stella McCartney, Dior, Tom Ford, Balmain, Rick Owens, Schiaparelli, Loewe o Victoria Beckham presentarán sus colecciones y marcarán las tendencias futuras. Una semana en la que se producirá el debut de Jonathan Anderson en Dior o de Jack McCollough y Lázaro Hernández en Loewe.

Nueve años después de 'La uruguaya', un libro que consiguió un éxito mundial y que fue llevado al cine, el uruguayo Pedro Mairal regresa a la novela con 'Los nuevos', un retrato del paso de la adolescencia a la edad adulta que sale a la venta el 1 de octubre.

"Hay un momento anfibio de la vida en que ya no somos adolescentes y tampoco somos adultos todavía. ¿Entonces qué somos? ¿Los nuevos?". Así presenta el autor en una nota de la editorial Destino su nueva novela, un título perfecto para comenzar con buena literatura el último trimestre del año.

Esta semana llega a los cines de todo el mundo 'The Smashing Machine', un filme dirigido por un cineasta de culto, Benny Safdie, y protagonizada nada menos que por Swayne 'La roca' Johnson. A priori, un filme fácil para el actor, porque hace de luchador, el mundo al que se dedicaba antes de la interpretación. Pero es un retrato profundo y complejo de un personaje real, Mark Kerr, con el que quiere dar un giro radical a su carrera en el cine.