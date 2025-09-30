China anuncia instrumento financiero de 70.000 millones de dólares para impulsar inversión

Según un portavoz de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (principal órgano de planificación económica del país), los recursos se emplearán para complementar el capital de distintos proyectos, informó la agencia oficial Xinhua.

El organismo, que no detalló el origen preciso de los fondos, indicó que instará a los gobiernos locales a "acelerar la construcción de proyectos" con el objetivo de impulsar "un crecimiento económico estable y sólido".

"Estamos trabajando con las partes relevantes para canalizar rápidamente los fondos a proyectos específicos", agregó el vocero.

El anuncio del planificador se produjo en un clima de incertidumbre en la segunda economía del mundo, especialmente dada la debilidad de los algunos datos económicos publicados recientemente.

Aparte de la incertidumbre por las disputas comerciales con Estados Unidos, la baja demanda nacional e internacional, unida a riesgos de deflación, estímulos insuficientes, una prolongada crisis inmobiliaria o una falta de confianza entre los consumidores y el sector privado son algunas de las causas que esgrimen los analistas para explicar una recuperación menos brillante de lo esperado de la economía china tras los años del ‘cero covid’.