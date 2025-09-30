EEUU gravará madera blanda con un 10 % y aplaza aranceles a muebles hasta el 14 de octubre

Los detalles fueron compartidos por la Casa Blanca después de que el presidente Donald Trump anunciara inicialmente que a partir del 1 de octubre su país aplicaría tarifas del 30 % a algunos muebles tapizados y el 50 % a los gabinetes de cocina, tocadores de baño y otros productos relacionados.

El documento oficial especifica, sin embargo, que todos estos productos tendrán un arancel inicial del 25 % a partir del 14 de octubre, no del día 1, y que en el caso de los muebles tapizados aumentará al 30 % y en el de los gabinetes de cocina, tocadores y otros, al 50 % a partir del 1 de enero de 2026.

Según la Administración, el Reino Unido, la Unión Europea y Japón "disfrutarán de un trato más favorable que refleje los términos de sus acuerdos comerciales con Estados Unidos", negociados para evitar gravámenes más altos que Washington considera "recíprocos".

Las tasas de importación de madera no superarán el 10 % para Londres, mientras que para Bruselas y Tokio el tope será el 15 %.

Desde su regreso al poder, Trump libra una guerra comercial contra sus aliados comerciales con gravámenes que van desde un 10 % a un 50 %, este último contra la India y Brasil.

Este 1 de octubre, cuando se suponía que se aplicaran los aranceles a los muebles, sí se espera que entren en vigor el 100 % impuesto por Trump a los medicamentos fabricados fuera de EE.UU. y el 25 % a los camiones pesados.