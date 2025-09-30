El Senado español denuncia en silencio la "inaceptable masacre de civiles" en Gaza

"Es imprescindible alcanzar un alto el fuego con carácter inmediato y definitivo" para evitar más muertes de civiles, según el texto acordado por la Junta de Portavoces parlamentarios de la Cámara Alta, donde el opositor Partido Popular (derecha) dispone de mayoría absoluta.

"No podemos mirar hacia otro lado. Lo que está ocurriendo repugna a nuestras conciencias", según leyó el presidente del Senado, el conservador Pedro Rollán.

"El alto el fuego permitiría, además, la distribución urgente y masiva de la ayuda humanitaria para paliar la situación dramática de la población que vive o malvive en la Franja de Gaza", argumentan los grupos parlamentarios en el texto acordado.

También exige la liberación de los rehenes secuestrados por el brazo armado del movimiento islámico Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando mató a 1.200 personas en territorio de Israel, cuyo Gobierno respondió con una ofensiva militar que ha causado más de 66.000 muertos y de 168.000 heridos, según datos del Ministerio gazatí de Sanidad.

Sobre este asunto, el Senado español debatirá y votará este miércoles una moción del gobernante Partido Socialista de "rotunda condena al genocidio que se está perpetrando en Gaza y Cisjordania", entre otros puntos.

La cuestión de si la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza es un genocidio, como asegura el Gobierno progresista español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, ha provocado una fuerte división entre la izquierda y la derecha en España.

El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, remarcó, después del minuto de silencio, que su grupo añadía "una condena firme al genocidio".