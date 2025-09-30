España explorará cualquier oportunidad para "una paz genuina en Gaza"

El responsable de la diplomacia española mostró su apoyo a todo lo que sirva para terminar "con la hambruna inducida inaceptable", la liberación de todos los rehenes y para terminar "con esta masacre de inocentes" en Gaza, donde han muerto casi 79.000 civiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes un plan de veinte puntos, acordado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para alcanzar la paz en Gaza que contempla, entre otras cuestiones, la creación de un Gobierno de transición para la Franja sin Hamás, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización de ese territorio y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Albares, que estuvo en contacto hoy con el primer ministro de Palestina y con todos sus colegas, recordó que los responsable de Asuntos Exteriores del mundo árabe emitieron ayer un comunicado conjunto a favor de la propuesta de plan de paz norteamericana.

En cualquier caso, el jefe de la diplomacia española subrayó que la posición de este país es la misma desde hace ya muchos meses y no cambia, ya que siguen exigiendo, entre otras cosas, la finalización inmediata de todas las operaciones militares de Israel en Gaza y el establecimiento de un estado palestino "realista y viable", que conviva junto al Estado de Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ocurra lo que ocurra con esta iniciativa de paz, señaló el ministro, España va a seguir exigiendo siempre el cumplimiento del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y de las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia que son vinculantes para todos los estados de Naciones Unidas y también para Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Algunos de los elementos de ese plan de paz no tienen un carácter político -dijo también- sino que es "el estricto cumplimiento del derecho internacional del derecho internacional humanitario y de las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia".

Las declaraciones de Albares se conocen después de que el Gobierno, a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores, llamara a hacer "todos los esfuerzos negociadores" para poner fin a la guerra y reiterara su exigencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria "para detener un sufrimiento que ya ha durado demasiado".