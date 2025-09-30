Japón respalda la iniciativa de Trump para Gaza e insta a Hamás a aceptarla

Tokio, 30 sep (EFE).- El Gobierno japonés dio la bienvenida este martes al plan de paz esbozado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, calificándolo como un "paso importante" para lograr la paz, a instó a Hamás a aceptarlo.