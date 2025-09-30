La Flotilla Sumud hacia Gaza prevé entrar a "la zona de alto riesgo" esta noche

Argel, 30 sep (EFE).- La Global Sumud Flotilla informó este martes que se encuentra a 175 millas náuticas (unos 324 kilómetros) de Gaza y prevé entrar esta noche en la zona considerada de "alto riesgo", después de que el Gobierno israelí anunciara su disposición a interceptar e incluso hundir algunos de sus barcos.