Meloni teme que la misión de la Flotilla puede ser pretexto para que salte el plan de paz

"Finalmente ha surgido la esperanza de un acuerdo que ponga fin a la guerra y al sufrimiento de la población civil palestina y estabilice la región. Esta esperanza se basa en un equilibrio frágil, que muchos estarían encantados de perturbar. Temo que el intento de la Flotilla de romper el bloqueo naval israelí pueda servir de pretexto para ello", afirmó en una nota la gobernante ultraderechista.

Por esta razón, agregó, "también creo que la Flotilla debería detenerse ahora y aceptar una de las diversas propuestas presentadas para la entrega segura de la ayuda", en referencia a la petición de que entreguen la ayuda humanitaria en Chipre para que el Patriarcado de Jerusalén pueda llevarla a Gaza.

"Cualquier otra opción corre el riesgo de convertirse en un pretexto para impedir la paz, avivar el conflicto y, por lo tanto, perjudicar especialmente a la población de Gaza, a la que pretende brindar ayuda. Es hora de actuar con seriedad y responsabilidad", aseveró Meloni.

La fragata 'Alpino' de la Marina italiana que está acompañando a la Global Sumud Flotilla, los barcos de activistas que intentan llevar ayuda a Gaza, se ofreció a recibir a cualquier persona que desee embarcar porque no quiera continuar antes de que se llegue a las 150 millas de las costa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La última llamada, y por lo tanto la última oportunidad para embarcar, será la noche del 1 de octubre, alrededor de la 01.00 de la madrugada, cuando el buque se encuentre a menos de 150 millas náuticas de la costa de Gaza, anunció el Estado Mayor de la Defensa Italiana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La embarcación de la Marina italiana, tras haber alcanzado una distancia de aproximadamente 180 millas náuticas de la costa de Gaza, emitirá una alerta oficial a todos los buques de la Flotilla Global Sumud para advertir de la última oportunidad, ya que se ha comunicado que no se superará este límite para no poner en peligro la seguridad de las personas a bordo.

"El ministro de Defensa italiano nos ha informado de que la fragata militar Alpino ofrece a los activistas la oportunidad de abandonar los barcos y regresar antes de llegar a la denominada zona crítica. Seamos claros: esto no es protección. Es sabotaje. Es un intento de desmoralizar y dividir una misión pacífica y humanitaria. Esto es cobardía disfrazada de diplomacia", fue la respuesta en una nota de a Flotilla Global Sumud.

También el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, explicó que este martes habló con su homólogo israelí, Gideon Saar, para pedirle que no recurra a la violencia si detiene a los italianos a bordo de la flotilla.

"No están allí con intenciones bélicas, pero debemos evitar cualquier problema", manifestó Tajani.