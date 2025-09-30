Muere un subteniente del Ejército colombiano en ataque atribuido a disidencias de las FARC

Bogotá, 30 sep (EFE).- Un subteniente del Ejército colombiano murió y tres soldados resultaron heridos este martes en un ataque con explosivos perpetrado en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia (noroeste), atribuido a una disidencia de las antiguas FARC, informaron fuentes castrenses.