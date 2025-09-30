Nicaragua envía condolencias a Vietnam por las muertes y daños del tifón Bualoi

"En nombre del pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua nos unimos a ustedes, al hermano y heroico pueblo y Gobierno de la República Socialista de Vietnam, expresando nuestra solidaridad fraterna y sinceras condolencias por la pérdida de valiosas vidas de hermanas y hermanos vietnamitas", escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta.

El Ejecutivo sandinista también envió su solidaridad por "las considerables pérdidas materiales provocadas por el paso de la tormenta Bualoi en 17 provincias y ciudades de las regiones norte y centro de Vietnam".

En la misiva dirigida al presidente de Vietna, Lương Cường, y al secretario general del Partido Comunista, Tô Lâm, Ortega y Murillo elevaron sus "oraciones por la vida y el bienestar de las familias de Vietnam, con la certeza de que podrán superar esta tragedia con la gracia de Dios".

"Reciban queridos hermanos nuestra siempre fraterna consideración y amistad sincera, así como el cariño de las y los nicaragüenses para el hermano pueblo de Vietnam", concluyeron Ortega y Murillo.

Al menos 26 personas han muerto y 22 permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada de este lunes después de que las autoridades ordenaran evacuar a casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el Sudeste Asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.

El tifón Kajiki causó a finales del pasado agosto la muerte de siete personas y dejó 34 heridos en Vietnam, donde las autoridades de la ciudad de Hanói evacuaron a medio millón de habitantes.

El país fue también duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra.