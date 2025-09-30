Quiroga dice que su binomio "está hecho de hierro", de cara a la segunda vuelta en Bolivia

La Paz, 30 sep (EFE).- El expresidente de Bolivia y candidato a la reelección, Jorge Tuto Quiroga, dijo este martes que su binomio político "está hecho de hierro", en respuesta a los "ataques" que asegura recibe él y su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, por parte del Gobierno y de sus contrincantes de cara a la segunda vuelta.