Un derrame de aceite paraliza las operaciones en el décimo mayor aeropuerto de Brasil

El derrame cerca la cabecera de la pista, en el preciso lugar en que las aeronaves tocan suelo al aterrizar y realizan la fase final en la aceleración para despegar, fue provocado por un vehículo que realizaba tareas de mantenimiento en la madrugada.

La estatal Infraestructuras Aeroportuarias (Infraero), responsable por la gestión del aeropuerto de Río destinado a vuelos regionales, decidió suspender provisionalmente las operaciones a partir de las 6.00 hora local (9.00 GMT) ante el riesgo de accidentes.

La empresa prevé que la pista estará limpia y en condiciones de operaciones este mismo martes.

De acuerdo con Infraero, ante la suspensión de operaciones, 48 vuelos habían sido cancelados hasta las 10.30 hora local (13.30 GMT) y otros cuatro transferidos al aeropuerto internacional de Galeão, la principal terminal aérea de Río de Janeiro.

La paralización en el Santos Dumont tuvo repercusiones en otros aeropuertos de Brasil, principalmente en Congonhas, desde donde opera el puente aéreo entre Río de Janeiro y São Paulo, que también tuvieron que cancelar algunos de los vuelos.

Según el balance parcial hasta las 10.30 horas, Congonhas había cancelado once vuelos con destino a Río de Janeiro; el aeropuerto de Campinas, dos; el de Brasilia, uno; y el de Belo Horizonte, otro.

Según la Agencia Nacional de Aviación Civil, Santos Dumont fue el décimo aeropuerto con mayor movimiento en el primer semestre del año en Brasil, con 2,4 millones de pasajeros, lejos de los 11,6 millones que usaron el aeropuerto internacional Guarulhos de São Paulo y de los 4,4 millones del Galeão, que fue el sexto.