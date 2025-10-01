El presidente de Paraguay viajará a ciudades del estado brasileño de Mato Grosso do Sul

Peña realizará una visita oficial a las ciudades brasileñas de Campo Grande, Dourados, Puerto Murtinho y Ribas do Río Pardo, detalló una misiva dirigida al titular del Senado y del Congreso, el oficialista Basilio Ñúnez, en la que solicita la autorización de la Cámara Alta para ausentarse del país.

Desde la Presidencia de Paraguay no se ha informado sobre la agenda del mandatario o un posible encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El último viaje de Peña a Brasil fue el 8 de septiembre pasado a las ciudades de Foz de Iguazú y Curitiba, junto a sus ministros de Industria y Comercio, Javier Giménez; y de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y cuatro gobernadores.

En ese viaje, de menos de 24 horas, mantuvo reuniones con empresarios a quienes presentó las oportunidades de inversión en su país y el proyecto del corredor vial bioceánico, que conectará puertos brasileños sobre el Atlántico con chilenos en el Pacífico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gobernante paraguayo y Lula da Silva se reunieron por última vez el pasado 3 de julio pasado en Buenos Aires para tratar la revisión del Anexo C del Tratado sobre la represa binacional de Itaipú, antes de la cumbre del Mercosur que también integran Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena.