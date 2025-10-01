Frederiksen pide una “perspectiva europea” para responder a incidentes con drones

“Espero que todos reconozcan ahora que hay una guerra híbrida”, dijo Frederiksen tras ser preguntada por una periodista por cómo convencer de acelerar el rearme de Europa a países como Italia o España, que se han mostrado menos entusiastas que la mayoría de Gobiernos del norte de Europa sobre los planes avanzados por Bruselas en este sentidos.

La primera ministra danesa agregó que ve la cuestión “desde una perspectiva europea”, y afirmó, pese a que Copenhague no ha atribuido directamente a Moscú los lanzamientos de drones registrados en los últimos días en su territorio, que sólo Rusia quiere intimidar a los países de la UE.

Frederiksen pidió “abandonar la perspectiva nacional” en lo relativo a la seguridad del continente y apostó por el “rearme” de todos los países de la UE como respuesta a la agresión rusa de Ucrania y a otras provocaciones en territorio comunitario de las que se ha responsabilizado a Rusia.

Sobre la necesidad de derribar drones como los que han hecho suspender operaciones recientemente en varios aeropuertos daneses, la primera ministra dijo que el país tiene el mandato de derribar esos vehículos no tripulados.

Dinamarca ocupa la presidencia rotatoria del Consejo Europeo y su primera ministra ejerce de anfitriona en la reunión informal de hoy.