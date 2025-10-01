Israelí Ehud Olmert y palestino Samer Sinijlawi analizarán plan para Gaza en foro español

Como es ya es tradicional, el monarca español abrirá este foro que se puso en marcha hace seis años en la localidad gallega de O Grove (noroeste) como un espacio para la reflexión y la defensa de los valores que definen las sociedades democráticas y que este año se celebra bajo el lema 'Explorando un nuevo orden mundial'.

La ponencia inaugural correrá a cargo del escritor, historiador y académico canadiense Michael Ignatieff, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, y posteriormente los expresidentes de México y España, Ernesto Zedillo y Mariano Rajoy, respectivamente, hablarán de instituciones y democracia.

El viernes participará en el foro el líder del conservador Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, así como el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, entre otros políticos.

En la última jornada, el día 3 de octubre, se hablará sobre las expectativas de paz para Gaza con la conversación entre Ehud Olmert y Samer Abdelrazzak, dos figuras caracterizadas por su activismo a favor de la paz en Oriente Próximo y sus esfuerzos por buscar una fórmula de convivencia entre Israel y Palestina.

El ajedrecista y escritor ruso Gary Kasparov, responsable de Renew Democracy Iniciative, será el encargado de clausurar el Foro, que tiene como objetivo la búsqueda de la centralidad y de grandes consensos ante la amenaza del populismo, así como la defensa de los derechos humanos, la economía social de mercado, el libre comercio, la democracia liberal y la defensa del multilateralismo.