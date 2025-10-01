Kallas admite que queda mucho para lograr los apoyos a préstamo de reparación para Ucrania

“Estamos trabajando en el préstamo para reparaciones para avanzar lo más rápido posible. Pero no todos los Estados miembros están de acuerdo. Todavía no cuenta con el apoyo de todos, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer”, indicó Kallas ante la prensa a su llegada a una cumbre informal de líderes de la UE.

“Por lo tanto, no puedo fijar una fecha límite, pero estamos intentando hacerlo lo más rápido posible”, agregó.

La política estonia recordó que ese préstamo de reparación se basa en los activos congelados rusos y “funciona de tal manera que, si Rusia no paga las reparaciones a Ucrania, estos activos no se devolverán”.

“Si Rusia decide, una vez terminada la guerra, pagar todos los daños que ha causado, entonces, por supuesto, estos activos serán devueltos”, explicó, pero alertó de que, si no se utilizan esos activos, “entonces serán nuestros contribuyentes quienes tengan que pagarlos, eso es seguro".

Estos activos, que actualmente están en su mayoría bloqueados en la entidad belga Euroclear y generan efectivo que asciende ya a 176.000 millones, permitirían proporcionar a Ucrania un crédito de 140.000 millones de euros, según el plan esbozado por Bruselas.

Por lo que respecta al proyecto de crear un “muro antidrones” en el flanco este de la UE, Kallas afirmó que “los ucranianos han sido capaces de construir esto con bastante rapidez”.

Abogó por que su experiencia técnica e incluso la producción de esos aparatos pueda “extenderse a Europa”: “Si hay voluntad, hay una manera, y también podemos hacerlo más rápido. Pero, por supuesto, se necesita financiación”, apostilló.

Kallas no se pronunció sobre la atribución de las incursiones de drones en países de la Unión, pero dijo que hay un “patrón muy claro” de ataques que se han “intensificado en toda Europa”.

“Debemos responder con firmeza”, dijo, aunque precisó que “corresponde a los Estados miembros atribuir las pruebas”.

También en referencia a las violaciones del espacio aéreo que han sufrido varios Estados miembros de la UE en las últimas semanas por parte de drones de Rusia, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que se tiene que hablar de detección de esos drones, de defensa y de disuasión.

En ese sentido, dio la "bienvenida" a los esfuerzos para debatir la cuestión dentro de la OTAN, "pero también cuando avanzamos en lo que se llaman alianzas de drones o el muro antidrones".

Sobre Ucrania, aseguró que los ataques están aumentando, e instó a adoptar el decimonoveno paquete de sanciones por la guerra de agresión rusa contra Kiev.

En cuanto a Gaza, dio la bienvenida al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y consideró que aporta "esperanza, estabilidad para la paz".

"Esperemos que mantenga viva la solución de dos Estados. Proporcionará seguridad a Israel, dará a los palestinos una posibilidad de tener una senda legítima para conseguir la categoría de Estado. Ahora corresponde a Hamás aceptar la propuesta de forma que las armas se puedan silenciar y los rehenes puedan ser liberados. Este es el camino que nos muestra que una alternativa a la violencia cíclica y de décadas podría terminar", comentó.