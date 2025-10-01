Los socialistas europeos dicen a Israel que la flotilla "no es una amenaza"

Bruselas, 1 oct (EFE).- La líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, aseguró este miércoles que la flotilla humanitaria internacional conocida como Sumud es "una misión humanitaria que no representa ningún peligro ni amenaza para Israel" y que el Estado israelí "debe respetar el derecho internacional y garantizar la seguridad de toda la flotilla".