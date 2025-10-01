Mueren de hambre otros dos gazatíes, incluido un niño, lo que aumenta a 455 el total

Entre los fallecidos por esta causa hay también 151 niños, incluidos bebés de solo meses o pocos años de vida.

Desde el pasado 22 de agosto, cuando un organismo internacional avalado por la ONU declaró oficialmente la existencia de una hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas, se han contabilizado 177 muertes por desnutrición, entre ellas 36 menores, de acuerdo con Sanidad.

El informe publicado por la CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de 640.000) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de "crisis alimentaria".

Israel no permite la entrada masiva de ayuda humanitaria de camiones de la ONU desde hace más de seis meses -alegando que Hamás se beneficia de estos suministros-, e implementó un sistema de reparto de alimento a través de unos complejos militarizados, la mayoría en el sur del enclave, obligando a la población a desplazarse hasta ellos.

Casi a diario, las tropas israelíes han abierto fuego cerca de estos puntos a fin de dispersar a las miles de personas que acudían en busca de algo de comida. Según Sanidad, unos 2.500 palestinos han sido asesinados en sus alrededores o cerca de los puestos de control militares por donde pasan los escasos camiones que Israel sí deja entrar.

A todo ello se suma la escasez de recursos hospitalarios para atender a pacientes de desnutrición, en medio de los bombardeos y las constantes órdenes de desplazamiento mientras prosigue la ofensiva israelí en la Franja.