Partido opositor anuncia acción judicial contra Petro por expulsar diplomáticos israelíes

"El Centro Democrático interpondrá mañana una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la Delegación Diplomática de Israel en Colombia", aseguró el partido en X.

La acción popular es un mecanismo legal previsto en la Constitución colombiana a la que cualquier ciudadano u organización puede acudir para proteger derechos colectivos frente a decisiones de autoridades que puedan amenazarlos o vulnerarlos.

Si un juez lo admite, podría ordenar que se suspenda la decisión de expulsar a los diplomáticos israelíes, revertirla total o parcialmente, o imponer medidas para mitigar sus efectos.

Según explicó Centro Democrático, la "medida judicial busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verían afectados" por la ruptura total de vínculos con Israel, la cual consideran que "amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones".

El anuncio del uribismo se produce luego de que Petro ordenara este miércoles la salida de los diplomáticos israelíes que aún permanecían en Bogotá, pese a que las relaciones bilaterales se rompieron en mayo de 2024 y solo se habían mantenido funciones consulares.

El mandatario anunció su decisión en respuesta a la interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel, en la que fueron detenidas las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.