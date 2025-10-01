Rusia rechaza acusaciones de ataques a central de Zaporiyia, planta bajo control de Moscú

"Está bajo nuestro control, por lo que la parte rusa garantiza la seguridad en esta estación", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que "no es ningún secreto" que la planta y su infraestructura sufren "constantes ataques" de las fuerzas de Kiev.

"Como podrán imaginar, es, como mínimo, absurdo acusar a la parte rusa de bombardear una estación que ella misma controla", insistió.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) pidió este martes a Rusia el "cese inmediato" de las operaciones militares en torno a la central nuclear de Zaporiyia, "para permitir la "restauración urgente de las líneas eléctricas" en aras de garantizar la seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según recuerda un comunicado de un portavoz del SEAE, esta central nuclear volvió a perder la semana pasada su última fuente de alimentación externa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque es la décima vez que esto sucede desde el inicio de la guerra en Ucrania, "este es el corte de energía más prolongado y grave, en particular porque la actividad militar sigue impidiendo la reparación y reconexión de las líneas eléctricas".

Según insistió hoy el Kremlin, la parte rusa se encuentra en "contacto permanente" con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y avisa a sus expertos de la situación en la central de Zaporiyia.