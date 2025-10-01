Starmer dice que no considera racista a Farage tras endurecer sus críticas a Reform UK

"No, tampoco creo que los votantes de Reform sean racistas", afirmó Starmer al ser preguntado si piensa que es racista Farage, el exlíder del UKIP y el Partido del Brexit.

"No quiero entrar en etiquetar al hombre. Estoy hablando de las ideas, de lo que él representa y de lo que yo defiendo", añadió, en una entrevista publicada este miércoles por la cadena Sky News.

"Creo que llevar a nuestro país por la senda de la división tóxica, donde no quieres resolver los problemas porque, si se resuelven, pierdes tu razón de existir, es peligroso", advirtió.

Aunque evitó calificar al propio Farage como un peligro, sí opinó que "el próximo pulso electoral va a definirnos como país durante años", con las elecciones municipales y autonómicas previstas en 2026 y las generales en 2029.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Starmer puntualizó que sus críticas de esta semana se dirigían a "una política concreta" de Reform, que propone suprimir el acceso de los inmigrantes a la residencia indefinida, prohibir que los no británicos reclamen prestaciones sociales y obligar a quienes pidan la ciudadanía británica a renunciar a otras nacionalidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el congreso laborista, el dirigente y varios de sus ministros arremetieron contra Farage, de quien el líder cuestionó en su discurso si "amaba el Reino Unido", y tacharon esas propuestas migratorias de "racistas" e "inmorales".

Farage reaccionó acusando a Starmer de ser "indigno de ser primer ministro".

"Yo pensaba que era un hombre decente, alguien con quien podía hablar. Estoy completamente sorprendido por su comportamiento", manifestó, en un vídeo difundido en sus redes y en artículos de prensa.

"Esto es un gesto desesperado de un primer ministro en apuros, incapaz de mantener el apoyo de la mitad de su propio partido", añadió, en referencia a las divisiones internas en el laborismo.

Reform UK lidera las encuestas de intención de voto en el Reino Unido, con un 34 % del apoyo, frente al 22 % del Partido Laborista y 14 % de los conservadores.