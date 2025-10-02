África supera el número de contagios por cólera de 2024, alerta la Unión Africana

El gerente adjunto de incidencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum, informó en rueda de prensa virtual de que con 262.323 casos, con una tasa de letalidad del 2,1 %, entre junio y septiembre de 2025 se superó el total registrado el año pasado.

“Se estima que al finalizar el año habrá tres veces más que en 2022. Por ello, es crítico un enfoque coordinado para acelerar la respuesta”, advirtió Boum.

África excedió ya el número de muertes de 2024 a mediados de septiembre, con 5.633 frente a los 4.725 del año pasado, y esta semana alcanzó un total de 5.896 fallecimientos por la enfermedad.

“Los países más críticos incluyen Chad, con 2.397 casos y 139 muertes; Angola, donde se observa un resurgimiento de la enfermedad, y Burundi, que afronta una situación desafiante, aunque con una disminución reciente en casos y muertes”, añadió.

El acceso limitado a agua limpia, la crisis de refugiados desde Sudán y los campos de desplazados superpoblados son, según el organismo, los factores principales que impulsan la transmisión de la enfermedad.

“Estos problemas no pueden ser resueltos solo por el sector salud, por lo que es esencial una respuesta multisectorial”, reclamó Boum.

En términos acumulativos, países como el Sudán del Sur (74.937 casos), Sudán (62.412) y la República Democrática del Congo (RDC, 53.513) siguen siendo los más afectados.

Pese a que se ha observado un descenso de contagios en la mayoría de los países durante las últimas seis semanas, salvo en Angola y la RDC, los últimos reportes sugieren nuevas oleadas de brotes en Chad, la RDC y Burundi.

En total, 23 países africanos han notificado este año casos de esta enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se asocia principalmente con un saneamiento deficiente y un acceso limitado al agua potable.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, el cólera puede llegar a ser letal si no es atendido a tiempo.