Brasil intensifica las operaciones policiales tras los casos de intoxicación por metanol

El Gobierno regional del estado de São Paulo, donde se reporta la mayoría de incidencias, informó sobre la clausura de siete establecimientos y la requisa de más de 1.000 botellas de alcohol en la última semana.

En una operación lanzada este mismo jueves en la ciudad de São Paulo, los agentes entraron en una bodega sospechosa de haber distribuido bebidas adulteradas y se llevaron 60 botellas de vodka para someterlas a exámenes de laboratorio.

Presente en la operación, el director del Centro de Vigilancia Sanitaria municipal, Manoel Bernardes, informó que uno de los pacientes internados consumió una bebida que pudo ser rastreada hasta esta bodega, donde había "falta de higiene" y productos sin el etiquetaje adecuado.

"Las acciones van a continuar hasta llegar a la fuente probable del producto", declaró a EFE Bernardes, quien añadió que los ciudadanos deben poder tener "seguridad" sobre lo que consumen.

En este contexto, el Ejecutivo regional ha recomendado a bares y restaurantes que verifiquen la procedencia de los productos ofrecidos y la idoneidad de sus abastecedores.

El Ministerio de Salud confirmó una muerte por intoxicación y dijo que otras siete están bajo investigación.

Los casos, además, subieron a 59, de los cuales 11 están confirmados y el resto en análisis, informó.

Los registros de intoxicación se concentran principalmente en el estado de São Paulo, con 53 casos, mientras que Pernambuco y Brasilia reportan cinco y uno, respectivamente.

Entre los posibles afectados está el rapero Hungria, quien se encuentra internado en un hospital de Brasilia tras sufrir fuertes dolores de cabeza y vómitos, si bien está "fuera de riesgo inminente", según un comunicado de sus portavoces publicado hoy en redes sociales.