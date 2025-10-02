Canciller recibe a familiares de uruguayos detenidos en la Flotilla y busca su liberación

La situación de los connacionales es seguida de cerca por el Gobierno encabezado Yamandú Orsi, que este miércoles instó al de Israel a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de la iniciativa.

Así lo indicó un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que informó que la cartera estuvo en contacto con ellos, con sus familias y con las Cancillerías de otros países, así como también con autoridades israelíes "a efectos de garantizar la protección diplomática y consular correspondiente".

"El Gobierno uruguayo expresa su seria preocupación por la interceptación por parte de Israel de más de 40 buques que forman parte de la Flotilla Global Sumud, integrada por más de 500 personas de alrededor de 40 países, que navegaban con dirección a la Franja de Gaza con el propósito de llevar ayuda humanitaria a una población devastada por los ataques militares y la hambruna", puntualiza el comunicado emitido en la noche del miércoles.

La Global Sumud Flotilla, casi completamente desarticulada y con más del 90 % de sus integrantes detenidos -443 de 500- por fuerzas israelíes, mantiene el barco Summertime -de apoyo legal- en el Mediterráneo, tras la interceptación de más de 40 embarcaciones cuando se aproximaban a Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la tarde del miércoles, la Armada israelí se empleó a fondo en impedir que los barcos de la flotilla -que pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria- llegasen a adentrarse en aguas territoriales, por lo que abordó todas las naves y detuvo a los tripulantes, a excepción de la Summertime, en poco más de 12 horas, dando por finalizada la misión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Israel, que dio por terminada la operación, pese a la continuidad del Summertine, ya había advertido de que no permitiría que las embarcaciones llegasen a su destino y sugirió que descargaran la ayuda humanitaria en puertos bajo su control, para ser "organizada y distribuida" por las autoridades israelíes, una propuesta que la flotilla Sumud rechazó desde el primer momento.

Gobiernos, organismos internacionales, partidos y ciudadanos de todos los continentes reaccionaron de inmediato a las interceptaciones y las detenciones de los tripulantes, denunciando ante los medios las acciones de Israel o saliendo a manifestarse a la calle de manera espontánea la noche del miércoles y con nuevas protestas hoy.

Numerosos presidentes de Gobierno o jefes de Estado exigieron a Israel, fundamentalmente, salvaguardar y respetar los derechos de los tripulantes detenidos, y pidieron información del estado de sus connacionales capturados.