Capturan en Colombia a 12 personas que enviaban mujeres a Europa para explotación sexual

Las capturas se hicieron en Medellín, donde fueron arrestados nueve individuos; en Pereira, dos; y en Cali, uno, detalló la Policía en un comunicado.

La investigación, que tuvo el apoyo de autoridades internacionales, permitió establecer que la banda conocida como Raphax supuestamente "captó a más de 60 víctimas en Medellín y Cali, con el propósito de explotarlas sexualmente" en Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo.

Entre los capturados está el cabecilla de la red, del que la Policía no dio a conocer su identidad ni su nacionalidad, aunque explicó que fue detenido en Medellín.

El hombre, que era buscado por las autoridades en Albania y Malta por el reclutamiento de mujeres mediante redes sociales con engaños elaborados, fue capturado en Medellín.

Las víctimas eran sometidas a condiciones similares a la esclavitud, mediante la imposición de una deuda inicial de 5.000 euros (unos 5.900 dólares) por "concepto de viaje y alojamiento".

"Esta deuda resultaba impagable, ya que los explotadores retenían sus ingresos e imponían sanciones de forma constante", añadió la información.

Igualmente, la Policía colombiana dijo que Europol capturó en Albania a siete personas que supuestamente eran enlaces de la organización delincuencial en ese país.

Las autoridades colombianas han capturado a 80 personas, entre ellas 19 extranjeros, en 13 operativos realizados este año contra bandas delincuenciales dedicadas a la trata de personas.