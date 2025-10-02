El Buque español estará en la zona hasta que se normalice la situación de la Flotilla

Según un reporte de la Global Sumud Flotilla, a las 00:20 GMT del jueves, Israel había interceptado a 13 embarcaciones con casi 200 voluntarios a bordo, 30 de ellos españoles. Sin embargo, en la última actualización del rastreador de la propia flotilla a las 8.50 GMT, la mayoría de barcos habían sido abordados por la Armada israelí incluido el 'Mikeno', que se encontraba la mañana de este jueves a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para protestar por la detención de los activistas de la flotilla y ha confirmado que han desplazado al cónsul en Tel Aviv y dos guardias civiles al lugar donde fue desembarcado el primer grupo, entre los que hay españoles.

Albares, en una entrevista en la televisión pública española (TVE), detalló que, según la información que tiene el Ministerio, sobre las 8:00 horas española (6.00 GMT) llegó un primer grupo a tierra de detenidos por Israel de miembros de la flotilla Global Sumud, aunque se ignora quién compone ese grupo y la cifra exacta de españoles, de los 65 que Exteriores tiene localizados.

El buque de acción marítima (BAM) 'Furor' zarpó la madrugada del pasado viernes desde España para auxiliar a la flotilla en caso necesario.

