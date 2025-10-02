El DAX 40 sube un 1,28 % ante expectativas de bajadas de los tipos en EEUU

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 1,28 %, hasta 24.422,56 puntos, y acumula una ganancia en lo que va de año del 21 % aproximadamente.

La renta variable no se asusta ante el cierre del Gobierno estadounidense, una situación que se ha dado en 21 ocasiones desde los años 70 del siglo pasado y los índices estadounidenses S&P-500 y el tecnológico Nasdaq-100 de Wall Street llegaron el miércoles a récords.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU no se publicaron debido al cierre del Gobierno pero los inversores son optimistas porque descuentan que la Fed bajará sus tipos de interés a finales octubre y en diciembre y compran acciones.

En caso de que la Fed dé señales de que no va a bajar el precio del dinero, se producirán ventas importantes.

La empresa industrial y de tecnología Siemens ganó un 4,2 %, hasta 241,20 euros, debido a especulaciones de que podría reducir su participación en su filial de tecnología sanitaria Siemens Healthineers.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 4,1 %, hasta el récord de 108,45 euros, y acumuló una ganancia en lo que va de año del 117 % después de que algunos analistas hicieran comentarios positivos porque se puede beneficiar de la inteligencia artificial y de la construcción de centros de datos que necesitan grandes cantidades de energía.

Goldman Sachs ha elevado su cotización objetivo hasta 124 euros desde 110 euros y el banco Berenberg hasta 122 desde 75 euros.

El fabricante de semiconductores Infineon también subió un 2 %, hasta 34,23 euros, tras el acuerdo entre Samsung Electronics y OpenAI para construir una infraestructura de inteligencia artificial.

El grupo químico y farmacéutico Bayer perdió un 1,7 %, hasta 29,12 euros, y la farmacéutica Merck cayó un 2,3 %, hasta 117,70 euros, tras haberse disparado el miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegara a un acuerdo con Pfizer para que baje los precios de sus medicamentos para la cobertura médica estatal Medicaid.

Asimismo, el portal inmobiliario Scout24 bajó un 1,4 %, hasta 104 euros.

En el índice de empresas medianas MDAX, la constructora Hochtief, controlada por ACS, se disparó un 7,6 %, hasta el récord de 249,80 euros, también tras comentarios positivos de analistas porque se beneficiará de la construcción de centros de datos.