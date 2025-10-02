El Gobierno de Venezuela culpa al "imperialismo norteamericano" de la crisis en Haití

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro dijo que en Haití "pasa lo que pasa por culpa del imperialismo norteamericano".

"A Haití no le perdonan ni le van a perdonar nunca que fue el primer territorio libre de América, nunca se lo van a perdonar, y cuando ellos ven que Haití está despertando, inmediatamente le caen encima de cualquier manera", señaló el también número dos del chavismo.

Cabello expresó su confianza en que "algún día llegará la hora de Haití".

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá para el despliegue en Haití de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) que sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado y que abandonará el país en los próximos días sin haber logrado los resultados esperados.

Muy diferente a lo esperado, las bandas armadas haitianas se han hecho con nuevos territorios en ciudades, amén de que controlan el 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

Asimismo, la fuerza no ha logrado ayudar a la Policía Nacional a recuperar los territorios controlados por las bandas desde hace muchos meses, a pesar de las operaciones llevadas a cabo.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró este miércoles que apuesta por un "rápido despliegue" de la nueva misión internacional, e hizo un llamado a que otros países se sumen a este esfuerzo.