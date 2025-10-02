Embraer entregó 62 aeronaves en el tercer trimestre de 2025, un 5 % más

São Paulo, 2 oct (EFE).- La empresa brasileña Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, informó este jueves que entregó 62 aeronaves en el tercer trimestre del año, un 5 % más que en el mismo periodo de 2024.