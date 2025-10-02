Forbes divulga cuánto sería el patrimonio de Elon Musk

El patrimonio del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los 500.000 millones de dólares

La fortuna del propietario de Tesla y SpaceX, de 54 años, creció gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos, recuperándose de los problemas que le había causado su paso por la política en el gobierno de Donald Trump.

Lea más: Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por monopolio en inteligencia artificial

Según una publicación de Forbes ayer, su patriminio tocó 500.100 millones de dólares antes de caer a 499.100 milllones.

Ubicado detrás de Trump, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, tiene una fortuna estimada en 350.700 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy