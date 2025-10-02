Imponen arresto domiciliario a sacerdote dominicano acusado de abuso sexual

El Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión preventiva contra el sacerdote Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, mientras sus abogados solicitaron la prescripción de las acusaciones.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago Rodríguez también dispuso al imputado impedimento de salida del país y una garantía económica de unos 800 dólares.

Las pesquisas en su contra iniciaron tras denuncias públicas de varias víctimas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el sacerdote, entre ellas, dos mujeres que aseguraron haber sufrido abusos desde que eran menores de edad, específicamente a los 12 y 14 años, situación que se habría prolongado durante varios años.

Una de las víctimas formalizó su denuncia el 12 de septiembre pasado, relatando que fue agredida por Peña Sánchez desde los 14 años, hechos que dijo continuaron, incluso, durante su adultez.

Según su testimonio, conoció al sacerdote en el municipio de Villa Los Almácigos, provincia de Santiago Rodríguez (noroeste), cuando este se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos, valiéndose de manipulación, intimidación y amenazas, según las acusaciones del Ministerio Público.