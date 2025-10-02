Israel permite finalmente que abogados flotilla asistan en proceso de deportación

"Después de que las autoridades israelíes inicialmente denegaran el acceso e iniciaran audiencias sin consulta previa, el equipo legal de Adalah ya ha ingresado al puerto y realizará consultas", explicó Adalah, el equipo jurídico de la flotilla.

Hay más de 500 activistas detenidos, la mayoría de los cuales son españoles.

DPor parte del Gobierno israelí solo el Ministerio de Exteriores informó de que los activistas se encontraban "en buen estado de salud" y que estaba siendo trasladados a territorio israelí.

Sin embargo, el Gobierno israelí todavía no ha confirmado de forma oficial ni de la llegada de los buques al puerto de Ashdod ni del inicio de estas audiencias sobre la deportación.

Todos estos activistas, en función de los delitos de los que se les acuse, se exponen a tener la entrada prohibida a Israel durante años.