MSF denuncia que otro de sus trabajadores ha sido asesinado en Gaza y eleva a 14 el total

Según su comunicado, el ataque se produjo en una calle donde sus equipos esperaban para tomar un autobús rumbo al hospital de campaña de MSF en Deir al Balah, Gaza.
Todo el personal llevaba chalecos de MSF que los identificaban como trabajadores médicos humanitarios.
Además del fallecido, identificado como Omar Hayek, otros cuatro integrantes de esa organización resultaron gravemente heridos.
"MSF expresa su profunda tristeza e indignación por este asesinato, que ocurre menos de dos semanas después de que otro colega de MSF, Hussein Alnajjar, fuera asesinado por las fuerzas israelíes en Deir al Balah", añadió la ONG.
"Ningún lugar en Gaza es seguro. Toda la población ha sido privada de alimentos y sometida a asedio durante casi dos años. MSF hace un llamamiento urgente para poner fin al derramamiento de sangre y al genocidio. Es imprescindible un alto el fuego inmediato", concluyó su mensaje.