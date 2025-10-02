MSF denuncia que otro de sus trabajadores ha sido asesinado en Gaza y eleva a 14 el total

Redacción Internacional, 2 oct (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este jueves que un ataque perpetrado por la mañana por las fuerzas israelíes ha matado a uno de sus trabajadores, lo que eleva a 14 la cifra total de muertes en su organización debido a la ofensiva israelí.