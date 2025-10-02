Presidente lituano, escéptico sobre "muro antidrones", llama a proteger zonas vulnerables

"Intentamos proteger aquellas áreas de la frontera que están más expuestas o que son más vulnerables, porque vemos que los drones vienen normalmente de Ucrania a través del territorio de Bielorrusia", afirmó Nauseda.

"Bielorrusia está intentando derribarlos también, pero no tiene éxito en todos los casos y entonces (los drones) vienen a la Unión Europea, a los Estados bálticos en primer lugar y a Polonia. Así que tenemos que proteger las zonas cercanas a nuestra capital, porque están en la trayectoria de los drones que vienen de Ucrania", explicó antes de participar en la reunión que congrega a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos.

Nauseda advirtió que levantar un "muro antidrones" a lo largo de toda la frontera oriental de la UE con Rusia, Bielorrusia y Ucrania es un proyecto "muy ambicioso" e instó a tener en cuenta que constituye un gran desafío asegurar de esta manera 3.000 kilómetros de frontera.

Un sistema que pudiese proteger cada pulgada de suelo lituano sobrepasaría en coste al PIB del país, señaló el presidente lituano.

Nauseda dio a entender por ello que a la hora de implementar estas medidas de defensa antidrones, la UE debería adoptar un "enfoque selectivo" para proteger las zonas e infraestructuras más vulnerables y manifestó que la primera fase de este proyecto podría en teoría quedar completada antes del próximo marco plurianual europeo.

La capital lituana de Vilna está situada a solo 35 kilómetros de la frontera oriental con Bielorrusia, de 680 kilómetros de largo.

Por otro lado, el mandatario señaló que los incidentes más recientes han dejado claro que los drones constituyen una posible amenaza en toda la UE.

"Al principio pensábamos que esto era una amenaza para los países con fronteras directas con Bielorrusia y Rusia, que están de verdad directamente en la línea del frente. Ahora, los incidentes recientes en Dinamarca muestran que incluso los países que no tienen frontera con la Federación Rusa están expuestos", dijo el presidente lituano.