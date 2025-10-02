Rutte: la OTAN ha reaccionado tal y como está previsto ante violaciones del espacio aéreo

Copenhague, 2 oct (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que la Alianza ha reaccionado tal y como está previsto y de acuerdo con su preparación y entrenamiento ante las violaciones del espacio aéreo polaco o estonio que Rusia ha llevado a cabo en las últimas semanas.