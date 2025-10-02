Secretario de Tesoro de EEUU: "No estamos dando dinero a Argentina, es una línea de swap"

Washington, 2 oct (EFE).- El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, negó este jueves que la Administración de Donald Trump vaya a dar dinero a Argentina y aseguró que se trata de un programa de intercambio de divisas (línea de swap).