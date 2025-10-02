Taiwán propone "cooperación estratégica en alta tecnología" con EEUU para bajar aranceles

En una rueda de prensa al término de la quinta ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos, que tuvo lugar en la capital estadounidense del 25 al 29 de septiembre, Cheng explicó que combinar la capacidad manufacturera de Taiwán con la I+D, innovación, talento y mercado de EE.UU. "permitirá consolidar una asociación estratégica y fortalecer el liderazgo conjunto en el sector tecnológico mundial".

En este contexto, la viceprimera ministra señaló que este "modelo taiwanés de expansión" en Estados Unidos contempla la "planificación autónoma" de las inversiones empresariales con medidas de apoyo gubernamentales, como garantías financieras, desarrollo conjunto de polos industriales y la búsqueda de un "entorno favorable a la inversión".

"Este modelo, producto de múltiples consultas con la industria taiwanesa de alta tecnología, difiere del japonés, coreano y europeo", aseveró Cheng, y agregó que la expansión de las empresas isleñas en Estados Unidos y otros países "no significa trasladar la cadena de suministro, sino extenderla y ampliarla".

"El papel del Gobierno es conectar capital, tecnología y talento, y cooperar con países aliados para formar una cadena de suministro democrática basada en innovación y beneficio mutuo. Ese es el objetivo estratégico de Taiwán para el desarrollo futuro de la industria", apuntó la funcionaria, en declaraciones recogidas por un comunicado del Yuan Ejecutivo (Gobierno).

El pasado 7 de agosto entraron en vigor tanto los aranceles acordados con varios socios comerciales como los gravámenes impuestos unilateralmente por Washington a los territorios con los que no alcanzó acuerdos, entre ellos Taiwán, cuyas exportaciones al país norteamericano están gravadas con una tasa del 20 % desde entonces.

Según datos oficiales estadounidenses, el superávit comercial de Taiwán con EE.UU. superó los 70.000 millones de dólares en los siete primeros meses de este año, prácticamente lo mismo que durante todo el año anterior, debido al incremento de las compras de semiconductores y productos de alta tecnología.