Turner, filial de ACS, construirá el primer estadio cubierto de Ohio (EEUU)

En un comunicado difundido este jueves, la compañía ha detallado que acometerá este proyecto a través de su filial estadounidense Turner y de una 'joint venture' (sociedad de riesgo compartido) junto a Aecom Hunt con el objetivo de ofrecer "una experiencia inmersiva" a los visitantes y aficionados.

Este recinto podrá acoger una amplia gama de eventos de primer orden todo el año, además de los partidos de fútbol americano de los Cleveland Browns, incluyendo la Final Four del torneo NCAA, partidos de fútbol internacional y conciertos.

El techo del estadio será translúcido y el campo contará con una capacidad flexible que permitirá adaptar el número de espectadores en función del espectáculo, ha señalado ACS.

El estadio espera generar más de 6.000 empleos durante su construcción y miles de puestos adicionales a tiempo completo en el estadio y las instalaciones adyacentes, lo que reportará beneficios económicos duraderos a Cleveland y al noreste de Ohio. EFECOM

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy