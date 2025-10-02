Venezuela registra 189 "eventos sísmicos" en la última semana, dice el titular de Interior

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también número dos del chavismo señaló que, según un balance publicado la tarde de este miércoles por Funvisis -organismo adscrito al Ministerio de Interior-, se registraron 67 eventos sísmicos "en las últimas 24 horas", aunque el funcionario no ofreció mayores detalles.

Funvisis publicó este miércoles en la red social X información sobre una docena de sismos de magnitudes que oscilaron entre 2,9 y 3,8, casi todos cerca del Lago de Maracaibo, en el noroeste del país, por lo que ha continuado el "enjambre sísmico iniciado el 24 de septiembre de 2025, a las 17:50" hora local (21:50 GMT).

Hace una semana, la nación suramericana registró, en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas, uno de ellos de magnitud 6,3, como parte de un enjambre que afectó al occidente, informó entonces la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Estos sismos afectaron decenas de viviendas, algunas con pérdida total, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), según autoridades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado sábado, miles de personas participaron en un simulacro convocado por el presidente Nicolás Maduro luego de que ocurrieran los sismos, y en vista también del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, denunciado por Caracas como una "amenaza" en su contra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según un balance oficial, se simularon 411 escenarios de emergencia, como "inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamiento, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, incendios por desechos sólidos, eventos tecnológicos, materiales peligrosos y contaminación de agentes biológicos".

Fueron desplegados 11.767 funcionarios de distintos organismos por el simulacro, que se realizó en edificios residenciales, instituciones estatales, empresas públicas, sistemas de transporte y en centros educativos y sanitarios, a donde los ciudadanos, asegura el Gobierno, acudieron de manera voluntaria y recibieron instrucciones sobre "cuál debe ser la organización" y la respuesta en esos casos.

Cabello explicó entonces que este simulacro también formó parte del proceso de alistamiento y preparación de milicianos activado el pasado mes "ante la agresión del imperialismo", como suele llamar a EE.UU., y las que calificó como "amenazas" del país norteamericano que, dijo, "se han intensificado" desde agosto.