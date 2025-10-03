Catar y Egipto celebran la decisión de Hamás de liberar rehenes y negociar plan de Trump

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, manifestó la "acogida positiva" de su país a la decisión de Hamás así como a la petición de Trump a Israel de que cese inmediatamente sus bombardeos sobre Gaza para facilitar la liberación de los rehenes.

Hamás se comprometió el viernes a liberar todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio" y accedió a entregar la administración de la Franja de Gaza "a un organismo palestino de independientes".

Posteriormente, Trump exigió a Tel Aviv "detener de inmediato el bombardeo" para "liberar a los rehenes de forma segura y rápida".

"Reafirmamos nuestro apoyo a las palabras de Trump pidiendo un cese el fuego inmediato para facilitar la liberación veloz y segura de los rehenes y para lograr resultados rápidos que pongan fin al derrame de sangre de palestinos", aseguró Catar a través de su portavoz.

Egipto, el otro país mediador, también expresó su "esperanza" de que el anuncio de Hamás "lleve a todas las partes a estar al nivel de responsabilidad necesario comprometiéndose a implementar el plan del presidente Trump sobre el terreno, poniendo fin a la guerra y permitiendo el acceso sin restricciones de las Naciones Unidas".

Además, reconoció el "sabio liderazgo" del mandatario estadounidense y reafirmó su compromiso a dedicarle el "máximo esfuerzo" a lograr un alto el fuego permanente y a reconstruir Gaza.

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo para que aceptara su plan de paz.

Esta hoja de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.