El gremio nacional de periodistas de Perú rechaza amenaza de congresista a reportera

"Si estuviera alterada, tenlo por seguro, te estamparía contra la pared. Pero como no estoy alterada, por eso sigues viva", dijo Alcarraz a Del Castillo, del canal televisivo Willax a su salida del Congreso.

La reportera preguntó a la parlamentaria sobre la supuesta contratación de la pareja de su hijo como la coordinadora en su despacho parlamentario, tal y como denunció un reportaje del canal en el que trabaja .

"Tú no me has visto alterada, mi amor, el día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá querrá estar a tu lado", añadió Alcarraz tras la pregunta de la periodista sobre el tema.

Por su parte, Marycielo del Castillo definió las palabras de la congresista como "una falta de respeto" en la red social X.

"Hoy, la congresista Kira Alcarraz, hizo una amenaza, no contra mí, sino contra sus electores. Todas las autoridades están sujetas al escrutinio y nuestra función como periodistas es realizar preguntas en representación de la gente. Esta es una falta de respeto inadmisible", indicó la periodista.

El mencionado reportaje de Willax reveló que Alcarraz contrató presuntamente como coordinadora de su despacho parlamentario a Diana Alani De la Cruz, pareja sentimental de su hijo.

Según el programa, De la Cruz no cuenta con los certificados académicos necesarios ni con una experiencia laboral acreditada para el puesto.

"Yo propongo y Recursos Humanos decide, y una vez que pasa el filtro, se queda. Es personal de confianza", dijo la congresista sobre esta contratación.

En el Día Nacional del Periodista, conmemorado este miércoles, la ANP denunció que el gremio "no tiene nada que celebrar", tras las recientes agresiones a la prensa, tanto en las marchas antigubernamentales de la llamada ‘Generación Z’ -reprimidas por la Policía- como en ataques verbales provenientes del Ejecutivo y de autoridades locales.

Además, recordó que solo en 2025 dos periodistas locales han sido asesinados, Gastón Medina, en la región de Ica, y Raúl Célis, en el departamento amazónico de Iquitos.