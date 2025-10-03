El petróleo de Texas sube un 0,66 % hasta 60,88 dólares el barril

Nueva York, 3 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,66 %, hasta los 60,88 dólares el barril, revirtiendo cuatro jornadas de pérdidas que lo habían acercado a su nivel mínimo en los últimos cuatro meses.