El secretario general de la ONU alaba el rumbo de las negociaciones entre Israel y Hamás

"Me siento alentado por la declaración emitida por Hamás anunciando su disposición a liberar a los rehenes y a participar sobre la base de la reciente propuesta" de Estados Unidos, dijo Guterres en su página de X, y agradeció a Qatar y Egipto por su "inestimable" mediación, en busca de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra, que el próximo 7 de octubre cumple dos años, entre Israel y Hamás.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu durante su visita a Washington, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Guterres reiteró su llamado a un alto el fuego "inmediato y permanente, a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y al acceso humanitario sin restricciones" en su mensaje de hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recordó que Naciones Unidas apoyará todos los esfuerzos para lograr estos objetivos y evitar aún más sufrimiento.