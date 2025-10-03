FundéuRAE: "jersey", no "jerséi"

En las noticias, sobre todo de moda, se puede encontrar escrito de diferentes formas: “La firma italiana se ha visto obligada a disculparse por un jerséi”, “Cómo combinar los jerseys finos según las tendencias” o “Podemos recurrir a ella siempre y cuando llevemos algún jerséy más grueso”.

La variante “jerséi”, tal como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, no es adecuada.

No hay razón para cambiar la última letra del original “jersey”, ya que se ajusta a la pauta ortográfica normal del español de representar con “y” el sonido de una /i/ átona tras vocal al final de una palabra. Se escribe sin tilde por ser aguda y porque a efectos de acentuación la i griega final cuenta como consonante.

Su plural es “jerséis”, pues los extranjerismos de incorporación reciente y acabados en i griega solo añaden “-⁠s”, con un cambio a i latina, como sucede también con “espray” y su plural, “espráis”. Por tanto, no es adecuada la variante “jerseys”, como tampoco lo son “jerseyes” ni “jerseises”.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores la escritura adecuada habría sido “La firma italiana se ha visto obligada a disculparse por un jersey”, “Cómo combinar los jerséis finos según las tendencias” y “Podemos recurrir a ella siempre y cuando llevemos algún jersey más grueso”.

Aunque en España se ha asentado la grafía original con la pronunciación plenamente adaptada /jerséi/, en algunas áreas se han conservado las pronunciaciones más cercanas al inglés /yérsei/ o /yérsi/.

Eso no solo se aplica en referencia a esta prenda, sino también, como indica el “Diccionario de americanismos”, a una ‘tela suave y elástica hecha de lana, algodón, seda o fibra sintética’. En este caso, resultan más adecuadas las adaptaciones “yérsey” y “yersi”, cuyos plurales respectivos son “yerseis” y “yersis”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.