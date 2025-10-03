La bolsa sube el 0,57 % y registra otro máximo anual cerca de 15.600 puntos

El índice de referencia de la Bolsa española ganó 88,9 puntos, ese 0,57 %, hasta 15.585,1 puntos, nuevo máximo anual de cierre y nivel de diciembre de 2007. En la semana sube el 1,53 % y en el año se revaloriza el 34,41 %.

La Bolsa española terminó por debajo de 15.600 puntos después de pasar buena parte de la jornada por encima de ese nivel y de que Wall Street subiera el 0,7 % al cierre nacional a pesar de la bajada de la actividad en el sector servicios estadounidense. El barril de petróleo Brent ganaba el 0,56 % y se cambiaba a 64,67 dólares.

De los grandes valores solo cayó Telefónica, el 0,62 %. Inditex avanzó el 1,15 %; Banco Santander el 0,98 %, BBVA el 0,55 %, Iberdrola el 0,53 % y Repsol el 0,2 %.